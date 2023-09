Parceria de Lula e Biden e a retomada do julgamento do marco temporal

Após participar da abertura da Assembleia-Geral da ONU, o presidente Lula se reuniu nesta quarta-feira com o americano Joe Biden. Os dois lançaram a Parceria pelos Direitos dos Trabalhadores e das Trabalhadoras que visa ações conjuntas para melhorar as condições de trabalho. Além disso, fortalecimento democrático e desenvolvimento sustentável. A agenda do presidente em NY e a retomada do julgamento do marco temporal são os destaques do Giro VEJA.

