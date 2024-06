Padilha chama PL do aborto de “barbaridade” e Lula volta a criticar Israel

Depois da repercussão negativa do chamado PL do aborto, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo não apoiará qualquer mudança na legislação do aborto no Brasil. Nesta semana, a Câmara aprovou em regime de urgência a tramitação de um projeto de lei de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante, do PL, que equipara o aborto após 22 semanas de gestação ao homicídio. A repercussão da proposta e a ida do presidente Lula ao G7 são os destaques do Giro VEJA.