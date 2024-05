Pacheco rebate críticas que recebeu por convidar Anitta ao Senado

Após convidar a cantora Anitta para debater questões ambientais no Senado, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, foi criticado por parlamentares. O senador se defendeu nesta segunda-feira, 20, dizendo que é seu papel receber artistas que queiram debater a questão no Congresso.

“Eu vi até que fui criticado por dizer que eu recebo a Anitta, mas é meu papel e minha obrigação. A Anitta que é uma artista que é conhecida nacionalmente e em até outros lugares do mundo, ela está preocupada com a questão ambiental, e é direito dela e ela tem grande voz. Então assim como ela e outros tantos artistas que se mobilizarem em torno disso, é obrigação do presidente do Senado recebê-los”, argumentou em entrevista a jornalistas durante evento, em São Paulo.

No último dia 10, Anitta fez duras críticas ao parlamento, após as chuvas que atingiram boa parte do Rio Grande do Sul.

O Congresso brasileiro passou anos atacando o meio ambiente do nosso país. A consequência está aí. É hora de dar um basta. Meu pedido hoje, além de continuar ajudando as vítimas, é para gente se juntar para defender a natureza do nosso país. Precisamos dar um basta em tanta destruição ou vamos enfrentar coisa muito pior lá na frente”.

No post, a cantora marcou Pacheco e citou o presidente da Câmara, Arthur Lira, que, segundo a artista, o bloqueou. Depois disso, o senador resolveu convidar a artista para debater os projetos que tratam de questões ambientais no Congresso.

O senador Magno Malta manifestou indignação com a possibilidade de Anitta ir ao Senado. Nas redes sociais, o parlamentar do PL questionou se Pacheco está “doido”, falou que não apoia a medida e cita a participação da artista no show da Madonna, no Rio de Janeiro.