Onda de violência no Equador e resposta de Nunes após saída de Marta

O presidente do Equador, Daniel Noboa, afirmou nesta quarta-feira, 10, que o país está em “estado de guerra”. Após a fuga do chefe da principal facção criminosa do país, o governo decretou estado de exceção e assinou um decreto em que reconhece um “conflito armado interno”. A onda de violência no Equador, as discussões sobre a MP da reoneração e a ida de Marta Suplicy para a campanha do deputado Guilherme Boulos são destaques do Giro VEJA.