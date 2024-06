O que pensam as campanhas de Nunes e Boulos sobre Datena

A campanha do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), acredita que o bom desempenho do apresentador José Luiz Datena, pré-candidato à prefeitura pelo PSDB, na pesquisa Quaest, divulgada nesta quinta-feira 27 se dá pela popularidade do jornalista na televisão e que o número deveria ter sido até maior.

No levantamento, Datena aparece com 17% das intenções de voto, empatado tecnicamente com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que teve 21%, e com Nunes, que recebeu 22% das intenções e segue na liderança. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais.

A avaliação, no entanto, é de que o apresentador tem um teto pela alta rejeição, 51%, a maior de todos os pré-candidatos. Além disso, Datena só aparece nos telejornais “batendo” nas autoridades, portanto, “só com a parte boa”.

O que diz a campanha de Boulos?

Integrantes da campanha de Boulos analisam que o número consolida o jornalista na disputa e reforça a ideia de que o paulistano quer mudança. Datena teve um bom desempenho entre os eleitores de até dois salários mínimos, que geralmente são os do presidente Lula. Mas aliados de Boulos veem que esse movimento deve mudar a partir do momento em que a campanha começar com a presença do petista ao lado do deputado. A tendência é de que boa parte desses votos migrem para o psolista, apostam.

Outro ponto também levantado por aliados do ex-líder do MTST é a rejeição alta do apresentador. Isso pode ser um “quê” de Russomanno, disse uma fonte à coluna. O deputado federal foi candidato três vezes na disputa pela prefeitura de São Paulo, saía sempre liderando as pesquisas, mas via seus números derreterem ao longo da campanha. Em 2012, chegou a ter 35% das intenções de voto no Datafolha, no entanto, não chegou nem a ir pro segundo turno, com 22% dos votos.