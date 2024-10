CEO do Paraná Pesquisas analisa fatores que podem mudar rumo do 2º turno

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O programa Ponto de Vista, de VEJA, desta quinta-feira, 24, entrevistou a CEO do Instituto Paraná Pesquisas, Nair Quintanilha, para falar sobre os últimos dias de campanha eleitoral antes do segundo turno das eleições municipais, que ocorrem no próximo domingo, 27.

Na terça-feira, 22, o instituto de pesquisas divulgou o último levantamento para a Prefeitura de São Paulo com o prefeito Ricardo Nunes (MDB) em primeiro lugar, com 51,7% das intenções de votos, contra 39,6% das intenções de votos de Guilherme Boulos (PSOL).

No total, 51 municípios brasileiros terão a definição de seus prefeitos no segundo turno, sendo 15 capitais.

