Atualizado em 2 out 2023, 15h48 - Publicado em 2 out 2023, 15h25

Por Marcela Rahal Atualizado em 2 out 2023, 15h48 - Publicado em 2 out 2023, 15h25

O ministro Flávio Dino anunciou nesta segunda-feira um “suposto” plano de açōes para frear o crime organizado no país. Serão R$ 900 milhões a serem investidos até 2026. A começar pelo estado que matou 68 no último mês em confrontos entre policiais e facções.

A Bahia, portanto, vai receber R$ 20 milhōes para tentar aparelhar as forças policiais do estado diante de uma grave crise de segurança pública.

No Rio de Janeiro, onde o crime organizado virou um problema crônico, foi autorizado o uso da Força Nacional, já na semana que vem.

Só faltou uma coisa: planejamento. Não se trata só de quanto, mas como será utilizado o dinheiro. Público, diga-se de passagem. A ideia, segundo Dino, é divulgar o plano de ações em até 60 dias.

Parece mais um ato de desespero do que de solução efetiva para o grave problema que assola algumas regiões do país.

Continua após a publicidade

A violência no estado baiano, comandado pelo PT, virou o ponto fraco do governo Lula. O partido que sempre sofreu com a questão. É esse mesmo ponto fraco que foi amplamente explorado pelo ex-presidente Bolsonaro, que adotou um discurso de tolerância zero à criminalidade. Ao já velho conhecido: bandido bom, é bandido morto.

Nem um, nem outro. Mas o sucesso da segurança pública pode, inclusive, ser um ótimo cabo eleitoral para 2026.

Publicidade

Siga