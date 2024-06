O presidente Lula se encontrou com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nesta segunda-feira, 24, em São Paulo. Adversários políticos, os dois se reuniram na semana em que o Plano Real comemora 30 anos. FHC também recebeu economistas que participaram da elaboração da moeda. O encontro de Lula e FHC, os incêndios no Mato Grosso do Sul e a visita a Silvinei Vasques são destaques do Giro VEJA.