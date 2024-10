Nunes quer Marçal fora dos debates após agressão e Lula cobra ações na ONU

O presidente Lula discursou nesta terça-feira, 24, na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em Nova York. O Brasil é tradicionalmente o primeiro país a se pronunciar no púlpito no encontro da ONU. Em sua fala, Lula voltou a criticar a incapacidade da organização em resolver os conflitos globais atuais e pediu reformas na estrutura da ONU. O presidente também cobrou ações contra mudanças climáticas em meio às queimadas que atingem o Brasil e admitiu que “é preciso fazer mais”. Por isso, segundo ele, precisamos enfrentar o debate sobre o ritmo lento da descarbonização do planeta. Durante sua fala, o petista ainda reforçou o fato de que a ONU nunca teve uma mulher ocupando o cargo mais alto de secretário-geral. O discurso foi aplaudido pelas autoridades presentes.

A equipe de campanha do prefeito Ricardo Nunes quer que os veículos que organizarem debates não convidem o candidato do PRTB, Pablo Marçal. No encontro de ontem, promovido pelo Grupo Flow, após o coach ser expulso, um de seus assessores, Nahuel Medina, agrediu o marqueteiro do emedebista, Duda Lima, que saiu com o rosto sangrando do local. O caso foi parar na polícia. Os dois prestaram depoimentos e foram liberados. O assessor de Nunes foi para o hospital e levou seis pontos na região da sobrancelha. A campanha do prefeito ressalta que a ida do coach não é obrigatória, já que o PRTB não tem representação no Congresso Nacional.

Em entrevista ao Ponto de Vista, de Veja, Rui Falcão, um dos coordenadores da campanha do candidato do PSOL, Guilherme Boulos, disse que a estratégia do candidato em relação às provocações em debates será a de ignorar todo tipo de baixaria e se concentrar nas propostas para a cidade. O deputado federal chegou a dar um tapa na carteira profissional de Marçal depois de ser provocado durante um debate. Rui Falcão afirmou também que já há plena associação de Boulos a Lula e que as agendas deles juntos devem continuar. Acompanhe o Giro VEJA.