Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 8, uma operação para apurar a organização criminosa responsável por atuar pela tentativa de golpe. O alvo principal da ação da PF, em decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes, é o núcleo militar próximo a Bolsonaro. Acompanhe os destaques da operação no Giro VEJA.