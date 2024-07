“Nós vamos pra cima”, diz Thronicke sobre candidatura feminina no Senado

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) afirmou que procurou a líder da bancada feminina no Senado, Leila Barros (PDT-DF), junto com a colega Eliziane Gama (PSD-MA), para costurar uma candidatura que represente as mulheres nas eleições do ano que vem no Senado.

Em entrevista ao programa Ponto de Vista, de VEJA, Thronicke disse que pode ser a candidata, caso se viabilize eleitoralmente. “O combinado é que nós iremos a uma campanha e quem se viabilizar lá na frente nós apoiaremos.”

Atualmente, o nome mais forte para ocupar a presidência do Congresso é o do ex-presidente do Senado Davi Alcolumbre (União-AP), apoiado pelo atual presidente Rodrigo Pacheco.

No entanto, a senadora acredita que o apoio popular para uma candidatura feminina pode impactar no jogo. “Nós vamos pra cima e não vai ter moleza com a gente, não. Por incrível que pareça, o apelo popular, a aceitação popular é muito grande e, mais ainda, de muitos colegas homens, um número que está até nos impressionando.”