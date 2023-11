“Não vou ficar forçando”, diz Nunes sobre apoio de Bolsonaro

O prefeito de São Paulo afirmou que tem muita vontade e desejo que Bolsonaro o apoie como candidato à reeleição nas eleições municipais de 2024. Apesar do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, já dizer que o partido vai compor com a base de Ricardo Nunes, o ex-presidente tem dito nos bastidores que pode subir no palanque do deputado federal Ricardo Salles, caso ele se desfilie do PL e se candidate à prefeitura da capital paulista.

Em entrevista ao Ponto de Vista, de Veja, Ricardo Nunes disse que todas as conversas entre eles sempre foram muito boas e cordiais, mas que o martelo, pelo menos por parte de Bolsonaro, ainda não foi batido.

“É um ex-presidente, é o presidente de honra do PL, eu não vou ficar forçando, ele tem o tempo dele, mas eu tenho uma expectativa e até uma convicção de que a gente deve caminhar junto”, afirmou.

Valdemar já tinha dito, em entrevista ao Amarelas On Air, que gostaria que o prefeito abraçasse mais o PL. Questionei o prefeito sobre isso, e ele respondeu que estava “absolutamente junto com o PL”, ressaltando que o partido já está com o MDB desde a última eleição.

Veja a íntegra da entrevista com o prefeito Ricardo Nunes: