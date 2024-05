Governo quer ampliar voos regionais no RS, diz ministro a VEJA

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, foi o entrevistado do Ponto de Vista, de VEJA. nesta terça-feira, 14. Ele falou sobre a situação que assola o Rio Grande do Sul. Também participaram do programa o porta-voz da Operação Taqueri II, general Adilson Akira Torigoe, que discutiu sobre as ações de resgate realizadas no estado, e o hidrólogo e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rodrigo Paiva.

Questionado sobre os principais do governo na logística dos aeroportos, o ministro afirmou que a gestão trabalha primeiro para “ver a situação do Salgado Filho”, que fica em Porto Alegre e está fechado e sem prazo para abertura. Segundo Costa Filho, é preciso “aguardar a água baixar” e a partir disso “fazer uma reflexão”. O político também ressaltou que a intenção é a “ampliação dos voos regionais do estado” através de outros aeroportos, como o de Canoas.

“Muitos estão recebendo um apoio logístico de funcionários da Infraero pra que a gente possa ter uma melhor governança e melhor atendimento de passageiros. E estamos também cobrando a Fraport [concessionária do Salgado Filho] pra que ela o quanto antes possa autorizar o início das operações, sobretudo pensando na segurança da aviação civil. A gente também está indentificando todo real plano de investimento que nosso ministério precisa fazer. Nos nosso portos e na nossa área de dragagem”, afirmou Costa Filho, que pediu união nos trabalhos.

“O grande desafio de todos nós é poder construir mais do que nunca a unidade, unirmos esforços pra todos nós tratarmos das medidas mais emergenciais e paralelamente já ir desenhando junto com o governo do estado e municípios, que já estão com projetos prontos, e esse grande plano de investimentos que no momento certo vai ser apresentado pelo presidente Lula”, concluiu.

