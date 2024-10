Lula fala que taxa de juros “há de ceder” e PGR defende liberação do X

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu nesta terça-feira, 8, o desbloqueio da rede social X no Brasil, após a empresa pagar uma multa de R$ 28,6 milhões. A plataforma havia sido punida pelo ministro do STF Alexandre de Moraes por descumprimento de decisões judiciais. Cabe agora ao magistrado decidir pela volta ou não da rede social, suspensa desde agosto em todo o país. A Procuradoria-Geral da República (PGR) afirma que com o pagamento da multa e a indicação de um representante legal do X no Brasil não há mais razão para a suspensão da rede social.

O presidente Lula afirmou que o Brasil ainda tem a maior taxa de juros do mundo, mas que ela “haverá de ceder”. Segundo o petista, a inflação está controlada, em meio aos demais resultados da economia. Lula fez a afirmação no dia em que seu indicado para assumir a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo, é sabatinado no Senado. Durante sessão na Casa, o atual diretor de política monetária disse que o presidente lhe deu garantia de autonomia para comandar a instituição que decide sobre a taxa básica de juros do país. Acompanhe o Giro VEJA.