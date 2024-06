Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O presidente Lula anunciou um pacote de R$ 5,5 bilhões de investimentos para universidades federais via PAC. A medida foi uma resposta a greve dos professores que já dura mais de 60 dias. A paralisação e a luta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por MP que compensa desoneração da folha de pagamentos são os destaques do Giro VEJA.