Líder do PT na Alesp fala sobre casos de abuso de violência da PM

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O líder do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), Paulo Fiorilo, será o entrevistado do programa Ponto de Vista, de VEJA, às 12h. O deputado estadual vai falar sobre a crise envolvendo a Polícia Militar após recentes casos de abuso de violência cometidos pela corporação.

Parlamentares aprovaram a ida do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, à Alesp para prestar esclarecimentos. O policial que jogou um homem de uma ponte na última segunda-feira foi preso nesta quinta-feira, 5. O soldado Luan Felipe Alves Pereira já estava detido na Corregedoria e agora será levado ao presídio Militar Romão Gomes.

Sobre o programa

O programa, apresentado por Marcela Rahal, também aborda as principais notícias do dia.

