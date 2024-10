Helder Barbalho é entrevistado do Ponto de Vista desta quinta

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O programa Ponto de Vista, de VEJA, desta quinta-feira, 31, entrevista o governador do Pará, Helder Barbalho, às 12h. Barbalho vai falar sobre as perspectivas para o MDB após as eleições municipais deste ano e os preparativos para receber a COP30.

O programa também vai entrevistar o deputado federal e líder do PL na Câmara, Altineu Côrtes, para falar sobre a sucessão na presidência da Câmara, que tem eleição prevista para o início de fevereiro de 2025. O favorito da disputa, Hugo Motta (Republicanos-PB) já conta com apoio do atual presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), e de partidos de variados espectros políticos como PL, PT, MDB, PCdoB, PP e Podemos. Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e Antonio Brito (PSD-BA) são os outros concorrentes ao posto.

As negociações em torno de cargos na Mesa Diretora já começaram e o PT pediu a 1ª Secretaria, além de governabilidade ao presidente Lula para os próximos dois anos de seu mandato. Os demais partidos apoiadores também estão atrás de benefícios após a sinalização positiva à candidatura de Motta.

Sobre o programa

O Ponto de Vista é apresentado por Marcela Rahal, transmitido ao vivo às 12h, e também trata das principais notícias do dia.

YouTube: https://www.youtube.com/c/veja

