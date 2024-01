O presidente Lula anunciou nesta quinta, 11, o ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski como novo ministro da Justiça e Segurança Pública. O petista afirmou que Lewandowski terá autonomia para montar sua equipe na pasta. A mudança no ministério, a inflação sob controle e o brasileiro libertado no Equador são destaques do Giro Veja.