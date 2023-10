Israel cerca Gaza, convoca 300 mil reservistas e promete dura resposta

Atualizado em 9 out 2023, 17h36 - Publicado em 9 out 2023, 17h29

Por Marcela Rahal Atualizado em 9 out 2023, 17h36 - Publicado em 9 out 2023, 17h29

No terceiro dia de guerra, o exército de Israel declarou ter retomado o controle de todas as comunidades no sul do país que haviam sido invadidas pelo movimento palestino Hamas, no último sábado. Pelo menos 1300 pessoas já morreram e dezenas são feitas de reféns pelo Hamas.

O ministro da Defesa israelense anunciou um “cerco total” em torno da Faixa de Gaza. As informações no Giro VEJA.

Siga