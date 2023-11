Isolado, Haddad bate o pé e mantém meta fiscal

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

Nem a fala do presidente Lula, dizendo que dificilmente o governo vai conseguir zerar o déficit no ano que vem, foi capaz de desanimar o ministro da Fazenda. A coluna apurou que Fernando Haddad se vê completamente isolado, mas que não vai ceder e quer continuar lutando pelo desafio de equilibrar receitas e despesas.

O fato é que a equipe econômica foi pega de surpresa com a declaração de Lula, enquanto ainda buscava formas de cumprir a meta. E a partir do momento em que o presidente admite que o governo não deverá conseguir porque não pode fazer “corte de bilhões em obras”, o buraco fica ainda mais fundo.

O combinado então entre Haddad e Lula foi que o presidente se comprometeu a negociar diretamente com o Congresso a aprovação de projetos que possam aumentar a arrecadação. Por exemplo, o PL sobre subvenção do ICMS, que muda a tributação sobre grandes empresas que recebem benefícios fiscais do Estado. O projeto pode gerar até R$ 40 bilhões pro governo.

Nesta terça-feira já foi dado o primeiro passo nesse sentido. Lula se reuniu com os líderes partidários da base governista na Câmara para discutir as pautas que impactem na arrecadação. O líder do MDB, Isnaldo Bulhões, acredita que esses projetos devam caminhar bem na Casa.

Mesmo assim, se forem aprovados, a situação ainda será de incerteza. O governo precisa atingir R$ 168,5 bilhões em receitas extras em 2024 para zerar o deficit primário.

O próprio ministro reconhece a dificuldade, mas aposta que precisa insistir nessa meta até a certeza da inviabilidade dela. No Planalto, já se trabalha com a possibilidade de déficit de até 0,5%. O principal articulador dessa proposta é o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, defensor de mais gastos, ainda mais em ano eleitoral.

Até porque, se a bomba estourar, cairá no colo de Haddad.

