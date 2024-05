Integrantes do PT veem politização em nomeação de Pimenta

A nomeação do ministro Paulo Pimenta, chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, para ser a autoridade federal do governo no Rio Grande do Sul, gerou uma série de críticas dentro do próprio partido. Parlamentares do PT e integrantes do governo temem que a nomeação possa gerar ruídos com o governador Eduardo Leite (PSDB).

A avaliação é de que Pimenta, que tem pretensões políticas no estado, pode politizar o debate sobre as ações que precisam ser feitas para ajudar o estado castigado pelas fortes chuvas que atingiram a região. Mais de 2 milhões de pessoas foram impactadas pelas enchentes. 149 pessoas morreram e 108 estão desaparecidas.

Ainda com grande parte dos municípios debaixo d’água e sem ter a real dimensão dos custos e ações que precisam ser feitas, a parceria que vem sendo feita entre os governos federal e estadual pode ser afetada. O ideal seria um nome mais neutro para comandar esse trabalho.

Um importante nome do PT disse à coluna que a nomeação foi “inadequada”. Outro integrante do governo admitiu que a indicação poderia ser menos politizada, mas ponderou que é difícil “achar um nome experiente para um momento de crise nessa proporção”.

Dentro da base, a repercussão também foi ruim. “Foi lançado a governador”, afirmou um dirigente de partido.

Mas também teve gente que defendeu a decisão de Lula, como a presidente da sigla, a deputada federal Gleisi Hoffmann, que usou as redes para apoiar o chefe da Secom: “A atenção e os esforços do ministro Paulo Pimenta foram essenciais para a mobilização da solidariedade e dos recursos federais para o Rio Grande do Sul nessa tragédia. Faz muito bem o presidente Lula ao nomeá-lo ministro extraordinário para coordenar os trabalhos de emergência e reconstrução do estado”, escreveu no X.

O governador do Rio Grande do Sul disse que só soube da nomeação de Pimenta pela imprensa. O ministro deve se afastar da Secom para assumir o Ministério Extraordinário de Apoio à Reconstrução do RS que ainda será criado para coordenar as ações no estado.