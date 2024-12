“Indícios fortíssimos”, diz Temer sobre plano de tentativa de golpe

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O ex-presidente Michel Temer, em entrevista ao Amarelas On Air, de Veja, afirmou que não se pode já condenar os indiciados pelo plano de tentativa de golpe revelado pela Polícia Federal, mas que há muitas evidências que mostram a possibilidade de uma trama golpista, em 2022. Temer ressalta, no entanto, que não sabe afirmar se Bolsonaro teve envolvimento no caso.

“A investigação tem que ser feita, houve, por tudo o que se sabe, por tudo o que a Polícia Federal já levantou, indícios fortíssimos. Agora, eles estão sendo investigados. Acho que a partir daí é que se pode chegar a alguma conclusão. Se o ex-presidente sabia ou não sabia, ele nega permanentemente. Eu não saberia dizer”.

Temer disse ainda que seria impensável ser vice em uma eventual chapa com Bolsonaro para disputar à presidência em 2026. A ideia chegou a ser cogitada pelo ex-capitão, mas o emedebista afirmou que está fora da vida pública.

“Acho que foi uma delicadeza que ele fez. É um reconhecimento à nossa conduta e ao nosso governo. Mas eu disse claramente que eu estou fora da vida pública, que seria impensável”. Questionado também sobre a sua proximidade com Bolsonaro, o emedebista disse que fala de forma “muito esporádica”, apenas quando ele pede para dar alguns palpites.

“Eu faço algumas considerações. É uma relação civilizada. Não tenho nenhuma dificuldade no meu relacionamento com ele, até porque nunca tive um relacionamento político próximo”.

Continua após a publicidade

Na entrevista, o ex-presidente também falou sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, a crise envolvendo a Polícia Militar em São Paulo, a relação com governo federal e a possibilidade de alianças para as eleições de 2026.

Veja na íntegra.

Publicidade