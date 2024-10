Gabinete de crise pra chuvas em SP e mais denúncias contra Silvio Almeida

Reportagem da capa de Veja desta semana traz uma denúncia que trata de um esquema de venda de sentenças ao Superior Tribunal de Justiça. A Polícia Federal investiga um suposto elo entre uma quadrilha e um ministro do STJ. VEJA teve acesso a mensagens e documentos inéditos que revelam como os criminosos operavam.

O coordenador de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo, coronel Henguel Ricardo Pereira, afirmou em entrevista a VEJA que o governo estadual montou um “esquema de guerra” para enfrentar as chuvas previstas para este final de semana na região metropolitana. A Defesa Civil emitiu risco meteorológico para esta sexta-feira, 18, até o domingo, 20. A previsão é que também tenham ventos de até 60 km/h com potencial para estragos e quedas de árvores. Coordenadores das Defesa Civil estadual e municipal, representantes das concessionárias de energia, da Sabesp e da CET vão analisar as informações que serão centralizadas no palácio dos Bandeirantes.

A Comissão de Ética da Presidência da República apura duas novas acusações de assédio sexual que teriam sido cometidas pelo ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida. Segundo a Casa Civil, os processos correm sob sigilo. Não há informação se as vítimas são servidoras. O ministro foi demitido no dia 6 de setembro, após denúncias de assédio feitas a ONG Me Too Brasil, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, confirmou que seria uma das vítimas. Almeida nega as acusações. Acompanhe o Giro VEJA.