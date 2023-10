Fez errado, devia ter vendido aqui, diz Valdemar sobre joias de Bolsonaro

Atualizado em 31 out 2023, 17h44 - Publicado em 31 out 2023, 17h03

Por Marcela Rahal Atualizado em 31 out 2023, 17h44 - Publicado em 31 out 2023, 17h03

Em entrevista ao Amarelas On Air, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que as investigações envolvendo Bolsonaro são fruto de perseguição política do Poder Judiciário e que não há nada que implique o ex-presidente.

A Polícia Federal apura, entre outras frentes, um suposto esquema de negociação ilegal de joias e presentes dados por delegações estrangeiras à presidência da República, na época no governo Bolsonaro. Os itens de alto valor teriam sido omitidos e vendidos para o ex-presidente.

Valdemar admite que Bolsonaro achou que se tratava de presentes pessoais e que isso não implicaria em nenhum tipo de crime. No entanto, diz que o erro do ex-presidente foi ao tentar vender fora do país, por meio do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, as joias que teriam sido dadas pelo governo da Arábia Saudita ao governo brasileiro.

“Ele não fez aquilo com a intenção de fazer alguma coisa errada. Ele fez aquilo porque achou que podia fazer. Fez errado. Devia ter vendido aqui”, disse o líder do PL.

Então, o questionei se Bolsonaro teria vendido mesmo. Ele respondeu: “O Cid fez pra ele. Isso não tem ilegalidade porque a joia era dele. Eles não deviam ter discutido isso na época, deviam ter descartado essa história de cara. A joia é minha, eu faço o que eu quiser”.

Sobre Bolsonaro, mesmo inelegível, Valdemar afirmou que o partido ainda acredita que ele será o candidato em 2026. Segundo ele, no Brasil tudo muda.

Nas eleições municipais, o PL aposta no apoio do ex-presidente e da ex-primeira dama Michele, mesmo com tantas investigações contra Bolsonaro, para conquistar mais prefeituras. A expectativa do partido é passar dos atuais 480 para 1200 prefeitos eleitos.

