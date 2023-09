Faria Lima azeda com governo Lula

Os analistas da Faria Lima se convenceram, desde que o governo Lula começou, de que a nova regra fiscal seria capaz de equilibrar as contas públicas. A novidade gerou otimismo. A ideia de limitar o aumento das despesas em até 2,5% ao ano pareceu razoável. Mérito do ministro da Fazenda. Fernando Haddad assumiu o protagonismo da articulação da proposta fiscal com o Congresso, e conseguiu a vitória para o governo no mês passado.

Desde então, foram quase 20 dias. A expectativa foi frustrada.

A nova âncora baseada no aumento da arrecadação, sem corte de gastos, reverteu o humor do mercado. Segundo analistas ouvidos pela coluna, novas projeções mostram que o atual plano de voo não tem consistência.

A promessa de déficit zero baseada em receitas que não são factíveis azedou os ânimos. Para 72% dos entrevistados, a política econômica está indo na direção errada. Aumento de 19 pontos percentuais desde julho.

Gabriel Barros, sócio e economista-chefe da Ryo Asset, explica que a falta de perspectiva para o reequilíbrio fiscal, somada aos erros de coordenação política sobre a minirreforma ministerial que, mesmo após concluída, não deva entregar o que o governo imaginava, foram cruciais para a desconfiança aumentar.

Para 95% dos entrevistados, o governo não vai conseguir zerar o déficit no ano que vem. Bandeira proposta pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O mercado duvida da capacidade do governo de entregar os compromissos que assumiu.

Por outro lado, aspectos positivos pesam a favor do ministro. O mercado continua acreditando que o crescimento será de 3%, acima do que se projetava no começo do ano. Outro ponto essencial é a queda de juros. Para 80%, a aposta é de que chegará a 12,75% na decisão dessa semana e, que isso, possa contribuir para a geração de crescimento.

A avaliação positiva do ministro Haddad caiu quase 20 pontos percentuais, em dois meses. Está em 46%.

