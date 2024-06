Miguel Gutierrez, ex-CEO da Americanas, foi preso na manhã desta sexta-feira, 28, em Madri, na Espanha. Ele foi alvo de operação da Polícia Federal e estava na lista da Interpol junto com Anna Saicali, ex-diretora do grupo. Ambos são acusados de ter participado do esquema fraudulento que gerou rombo de mais de 25 bilhões de reais na empresa. O caso Americanas, o elogio de Lula a Pacheco e a fala do presidente sobre a taxa de juros são destaques do Giro VEJA.