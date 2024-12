Em vídeo, presidente Lula caminha e manda mensagem após sair da UTI

Após deixar a UTI, o presidente Lula postou nas redes sociais um vídeo caminhando pelo Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Na mensagem, o petista disse estar conversando bastante, se alimentando bem e que em breve estará de volta ao trabalho. Lula foi internado na última terça-feira para ser submetido a uma cirurgia de emergência depois de apresentar uma hemorragia intracraniana. Segundo a equipe médica, o presidente deve deixar o hospital no começo da semana que vem.

A Advocacia-Geral da União afirmou, em recurso ao Supremo Tribunal Federal, que o governo não tem recursos técnicos para impedir o uso dos recursos do Bolsa Família para pagar apostas esportivas online. Em novembro, o STF determinou que o governo criasse mecanismos para proibir que o dinheiro do programa social fosse “desviado” para atividades de risco como as bets.

Em entrevista ao programa Três Poderes, de VEJA, o deputado federal Felipe Carreras, do PSB, parte da base, diz que “faltou discussão por parte do governo com o Congresso” sobre o pacote fiscal. Com isso, o parlamentar acredita que a proposta vai mudar muito em relação ao que foi apresentado. A expectativa do Executivo é aprovar as medidas até o fim deste ano. Acompanhe o Giro VEJA.

