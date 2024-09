Em meio às negociações sobre a eleição na Câmara, Gleisi chama Elmar

O União Brasil e o PSD ainda nutrem esperanças de que o PT e o MDB não vão fechar apoio a candidatura do líder do Republicanos, Hugo Motta, à sucessão na Câmara. Um indício disso seria uma conversa que a presidente do partido de Lula, Gleisi Hoffmann, pediu para ter com Elmar Nascimento, candidato aliado que foi preterido pelo presidente da Casa, Arthur Lira.

Nesta quarta-feira, 11, uma foto simbólica de um almoço em comemoração ao aniversário de Motta com integrantes de vários partidos, incluindo PT e PL, foi divulgada. O líder do Partido do Trabalhadores, Odair Cunha, logo tratou de postar na rede social Bluesky que Lira teria confirmado o apoio dele ao candidato do Republicanos.

“O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), informou hoje, em almoço com líderes partidários, que apoia o nome de Hugo Motta (Republicanos-PB) para sua sucessão, como um nome qualificado para a construção da unidade na Casa”, afirmou.

O petista até justificou o fato de o partido estar ao lado do adversário PL no apoio a Motta. “Não cabe debater a questão governo versus oposição, mas tão somente garantir a escolha de um nome que assegure o funcionamento harmônico e independente do Poder Legislativo”, explicou. Mas disse que ia submeter o nome à bancada do governo para a avaliação da indicação.

Nos bastidores, suou precipitada a publicação até mesmo dentro da legenda. Entre os aliados de Elmar e do também candidato do PSD, Antonio Brito, a dúvida é: por que Lira ainda não fez o anúncio oficial de apoio à candidatura de Motta. Para integrantes do bloco da oposição, a resposta é clara: ainda não há a certeza se PT e MDB vão de fato embarcar com o indicado pelo alagoano.

Com isso, o jogo ainda estaria em aberto. Pelas contas dos partidos, Elmar e Brito teriam cerca de 180 votos, e o grupo de Lira 200, em termos de apoios de siglas. Até pesquisas internas estão sendo feitas entre os deputados, que estão disputando voto a voto para, pelo menos, levar o pleito para o segundo turno.