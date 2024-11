Em disputa acirrada, americanos decidem entre Kamala ou Trump

Numa disputa acirrada, os americanos vão as urnas nesta terça-feira, 5, escolher o próximo presidente do país. Mais de 80 milhões já votaram antecipadamente. As pesquisas de intenção de voto dão empate técnico entre a candidata democrata, a vice-presidente Kamala Harris e o republicano, o ex-presidente Donald Trump. O Palácio do Planalto acompanha atentamente o resultado eleitoral americano que pode ter impacto significativo na economia e na política brasileira. O ex-presidente Bolsonaro é apoiador de Trump, enquanto o presidente Lula apoia Kamala. O bilionário promete uma política mais protecionista, o que pode se refletir nas exportações brasileiras. Caso Kamala vença, a tendência é de continuidade do cenário atual com o presidente Joe Biden.

Em entrevista ao programa Ponto de Vista, de VEJA, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, afirmou que as condenações dos assassinos da sua irmã Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes trazem “um sentimento de que a Justiça começou a ser feita”. Na semana passada, Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz responsáveis pela morte da vereadora, em março de 2018, foram condenados a 78 anos e 9 meses de prisão e 59 anos e 8 meses, respectivamente. Os dois também terão ainda de pagar, juntos, uma indenização no valor de R$ 706 mil para cada uma das vítimas. Anielle ressalta, no entanto, que esse julgamento “não é o ponto final. Ainda tem um pedaço bastante importante e significativo que é em relação aos mandantes”, disse a ministra, que também acredita que as primeiras sentenças podem ajudar com que outros crimes semelhantes não fiquem impunes.

O governo federal ainda discute o pacote de cortes de gastos que deve anunciar nesta semana. Os ministros da área econômica se reuniram ontem com o presidente Lula, e hoje o ministro Rui Costa, da Casa Civil, conversa com Carlos Lupi, da Previdência, e Wellington Dias, do Desenvolvimento Social. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, divulgou nota na noite de ontem afirmando que o quadro fiscal do país foi apresentado e compreendido e que outros integrantes do governo seriam chamados para discutirem o pacote. Acompanhe o Giro Veja.