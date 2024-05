Efeito Madonna une até políticos adversários nas redes sociais

O megaevento que está sendo montado para o show de encerramento da turnê da cantora Madonna, no Rio, marcado para este sábado, 4, uniu até autoridades que estão de lados opostos da política. O governador Claudio Castro (PL) e o prefeito Eduardo Paes (PSD) deixaram as provocações de lado e fizeram nesta sexta-feira uma “collab”, publicação compartilhada, no Instagram para chamar o evento.

“O efeito Madonna” é uma realidade e mais uma vez, o Rio atrai os olhos de todo mundo”, diz a legenda do post. A publicação fala sobre a estimativa de público de 1,5 milhão de pessoas que são esperadas para acompanharem a rainha do pop, em Copacabana. Na rede social X, Claudio Castro, da mesma legenda do ex-presidente Bolsonaro, repostou um post do prefeito apoiado por Lula e escreveu “estamos juntos para mais um espetáculo no Rio”.

A expectativa é de que o show movimente R$ 300 milhões na capital fluminense, e deve atrair 150 mil turistas para a cidade. O investimento para trazer a cantora foi de R$ 20 milhões, divididos entre prefeitura e governo estadual.