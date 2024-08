Diretor do Paraná Pesquisas: ausentes foram ‘grandes perdedores’ do debate

O programa Ponto de Vista entrevistou o diretor do Instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, para analisar o debate promovido por VEJA com os candidatos à prefeitura de São Paulo, realizado nesta segunda-feira, 19. O encontro, organizado por VEJA em parceria com a ESPM, foi marcado pela ausência de três dos principais postulantes ao cargo: o prefeito Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB).

A estratégia das campanhas foi para evitar os embates com o candidato do PRTB, Pablo Marçal, que tem tido uma postura mais agressiva. A ausência, no entanto, pode ter sido uma estratégia arriscada.

O diretor do Instituto Paraná Pesquisas afirmou em live do programa Ponto de Vista que os três candidatos que faltaram ao debate de VEJA, Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e José Luiz Datena foram “os grandes perdedores” do embate e que nos “próximos dias” será possível avaliar com mais exatidão o impacto dessa atitude na corrida eleitoral. O editor de VEJA José Benedito da Silva declarou que as ausências tornaram pública a sua “preocupação com o crescimento de Pablo Marçal” e a “indefinição” sobre qual a melhor resposta de lidar com o candidato do PRTB. O colunista de VEJA e cientista político Fernando Schüler pediu para “abrir uma cordial divergência” e disse que a ausência dos três, e não só de um, causou uma “diluição do custo político” da atitude.

