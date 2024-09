Diretor da AtlasIntel analisa pesquisas após cadeirada de Datena em Marçal

O programa Ponto de Vista, de VEJA, desta terça-feira, 17, entrevista o diretor de análise política da AtlasIntel, Yuri Sanches, para falar sobre a corrida eleitoral para a prefeitura de São Paulo, a pouco menos de três semanas do primeiro turno. O programa terá início às 12h.

Diversas pesquisas eleitorais estão previstas para serem divulgadas nessa semana e o cenário de triplo empate entre Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB) segue sendo percebido pela maioria dos institutos de pesquisa.

No domingo 15, em mais um debate conflituoso, desta vez promovido pela TV Cultura, José Luiz Datena (PSDB) agrediu Pablo Marçal com uma cadeira. Ainda não houve tempo hábil para as pesquisas medirem se a atitude impactou as intenções de votos dos candidatos.

Sobre o programa

O Ponto de Vista é apresentado por Marcela Rahal, transmitido ao vivo às 12h, e também trata das principais notícias do dia.

Você pode participar mandando sua pergunta em nossas redes sociais ou pelo chat.

Continua após a publicidade

A entrevista é transmitida simultaneamente no YouTube e na homepage da VEJA, e para os inscritos no canal da VEJA no WhatsApp.

YouTube: https://www.youtube.com/c/veja

Inscreva-se nos canais da VEJA nas redes sociais e fique por dentro de tudo sobre o novo programa.

Facebook: https://www.facebook.com/Veja/

Instagram: https://www.instagram.com/vejanoinsta/

Continua após a publicidade

Leia mais sobre o Ponto de Vista e sobre os bastidores da política nacional:

https://veja.abril.com.br/coluna/marcela-rahal

Baixe o aplicativo de VEJA para Android e iOS gratuitamente nos links abaixo e fique por dentro das principais notícias do dia:

Aplicativo VEJA para Android

Aplicativo VEJA para iOS