Dino já estaria “limpando as gavetas”

O jogo parece ter virado na bolsa de apostas do próximo escolhido para o STF. A vaga aberta recentemente com a saída da ministra Rosa Weber deve, segundo aliados próximos ao presidente, ser do atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

A coluna apurou que o ex-governador do Maranhão já estaria “limpando as gavetas” para saída do ministério.

Até então, o nome mais forte era do Advogado Geral da União, Jorge Messias. Defendido de forma unânime pela cúpula do PT. A indicação de Dino, no entanto, ganhou força por dois motivos: ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes o colocaram na rodada, além disso, o ministro da Justiça tem demonstrado nos bastidores que está cansado do desgaste no executivo.

Ricardo Cappelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça, pode ser uma solução caseira pro Ministério. Cappelli, inclusive, criticou nessa semana a pressão que o presidente vem sofrendo por não indicar uma mulher para o Supremo.

“Quem indica o procurador Geral da República? Quem indica para o STF? O povo, através do seu representante eleito. O Presidente Lula presta mais um grande serviço ao país ao rejeitar pressões corporativas e identitárias em nome do mais elevado interesse nacional”, afirmou na rede social X.

Bom lembrar que Cappelli foi o interventor federal do Distrito Federal após o atentado golpista de 8 de Janeiro. Lula chegou a elogiar o seu trabalho à época.

Marco Aurélio de Carvalho também é outro nome defendido pelo PT para assumir o ministério, caso Dino vá mesmo pro STF. O coordenador do Prerrogativas tem trânsito muito bom no partido, ao qual ele também é filiado.

Messias, por sua vez, tem demonstrado que não gostaria de ir para o Ministério da Justiça sem que houvesse mudanças na equipe. A ver.

