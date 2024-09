Diante de guerra, governo estuda retirar brasileiros que vivem no Líbano

Giro VEJA - quarta, 25 de setembro

Lula propõe mudanças na ONU e Zelensky critica Brasil

Em reunião com chanceleres do G20, o presidente Lula disse nesta quarta-feira, 25, que o Brasil considera apresentar uma proposta de revisão da carta da ONU. O petista vem defendendo uma ampla reforma da organização, principalmente do Conselho de Segurança. Na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criticou o Brasil e a China por proposta para o fim da guerra com a Rússia.