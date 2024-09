Uma crise no governo federal se abriu após denúncias de assédio sexual que teriam sido cometidas pelo ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida. O auxiliar do presidente Lula foi alvo de acusações de mulheres feitas à Organização Me Too Brasil, reveladas pelo Metrópoles, nesta quinta-feira, 6. Acompanhe o Giro VEJA.