Contarato fala sobre inquérito da PF de trama golpista

O programa Ponto de Vista, de VEJA, desta quinta-feira, 28, entrevista o senador Fabiano Contarato (PT-ES) para falar sobre o inquérito da Polícia Federal que trata da tentativa de golpe de estado tramada por militares em 2022 e inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na terça-feira, 26, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes retirou o sigilo do relatório da PF e determinou o envio do material para a Procuradoria-Geral da República. Integrantes da PGR disseram que é esperada denúncia aos citados no caso apenas em fevereiro de 2025, por conta do tamanho do relatório (884 páginas) e do recesso de fim de ano.

A trama golpista envolveu o plano de assassinar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e o próprio Alexandre de Moraes. Além de Bolsonaro, o vice-presidente de sua chapa eleitoral em 2022, Walter Braga Netto, foi indiciado no relatório.

Sobre o programa

O Ponto de Vista é apresentado por Marcela Rahal, transmitido ao vivo às 12h, e também trata das principais notícias do dia.

Você pode participar mandando sua pergunta em nossas redes sociais ou pelo chat.

Continua após a publicidade

A entrevista é transmitida simultaneamente no YouTube e na homepage da VEJA, e para os inscritos no canal da VEJA no WhatsApp.

YouTube: https://www.youtube.com/c/veja

Inscreva-se nos canais da VEJA nas redes sociais e fique por dentro de tudo sobre o novo programa.

Continua após a publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/Veja/

Instagram: https://www.instagram.com/vejanoinsta/

Leia mais sobre o Ponto de Vista e sobre os bastidores da política nacional:

https://veja.abril.com.br/coluna/marcela-rahal