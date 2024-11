Congresso e governo dão resposta à decisão do Carrefour de suspender carne

O presidente da Câmara, Arthur Lira, criticou nesta segunda-feira a decisão do Carrefour de suspender a compra de carnes de países do Mercosul e cobrou uma resposta contra o protecionismo exagerado dos produtores da França. O deputado também afirmou que vai colocar em votação um projeto de lei que estabelece a obrigação da “reciprocidade” em termos de exigências ambientais nas relações de comércio exterior. Com isso, o acordo entre Mercosul e União Europeia só sairia se as normas ambientais fossem equivalentes às do Brasil. A empresa, no entanto, afirmou que a decisão veio após pressão de agricultores franceses, e não pela qualidade do produto brasileiro.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, também criticou a medida anunciada pela rede varejista e diz que apoia o boicote dos frigoríficos às vendas de carnes ao Carrefour no Brasil. Segundo Fávaro, se a carne brasileira não serve para o povo francês, também não deve ter na rede nacional da varejista.

O ex-presidente Jair Bolsonaro vai retornar nesta segunda-feira, 25, a Brasília, após passar férias em Alagoas. O ex-presidente deve, além de se reunir com seus advogados para traçar uma estratégia de defesa após ser indiciado pela trama golpista, falar com a imprensa no aeroporto, quando desembarcar nesta noite. Em aviso enviado a parlamentares, o ex-presidente diz que deve trazer, inclusive, “fatos novos”.