Como foi a reunião com Lula e adversários políticos de Alagoas

Teve a esperada torta de climão na reunião entre o presidente Lula e as autoridades envolvidas no caso da Braskem. Os rivais históricos Arthur Lira, presidente da Câmara, e o senador Renan Calheiros participaram do encontro, marcado pelo Palácio do Planalto, para discutir a crise em Maceió, que ainda sofre com o risco de desabamento após exploração de sal-gema da petroquímica.

A coluna ouviu de integrantes que não teve “animosidade”, mas muitas divergências. De um lado, estavam o prefeito da capital alagoana, João Henrique Caldas, aliado de Lira, e do outro, o governador do estado, Paulo Dantas, próximo de Renan. Além deles, também estavam presentes na reunião os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e dos Transportes, Renan Filho, e outros parlamentares.

O principal ponto de divergência foi a criação da CPI da Braskem, de autoria do senador Renan Calheiros. Nesta terça-feira, 12, estava prevista a votação do presidente e relator da Comissão. O presidente da Câmara é contra a CPI. Lira disse que não se pode politizar a tragédia.

O grupo de Renan alega que o contrato de R$ 1,6 bi, firmado pelo prefeito com a empresa, foi ilegal. O governador Paulo Dantas também afirmou que não teve acesso as informações detalhadas sobre a atuação da petroquímica na região e nem os reais riscos iminentes para a população.

Após o encontro, ministro Rui Costa afirmou que Lula pediu para as lideranças políticas deixarem as disputas de lado para priorizar o interesse da população. O presidente quer que novas reuniões aconteçam.

A CPI, no entanto, pode melar futuros encontros.