Comandante do Corpo de Bombeiros Militar do MS fala sobre queimadas

O comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS), Coronel Frederico Reis Pouso Salas, será o entrevistado do Ponto de Vista, de VEJA, desta terça-feira, 25, para falar sobre as queimadas que assolam a região do Pantanal.

O governo do estado decretou situação de emergência por causa dos incêndios no Pantanal. O bioma e o Cerrado registraram, em 2024, o maior número de focos de incêndio desde 1988, quando começou o monitoramento de queimadas pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Sobre o programa

O Ponto de Vista é apresentado por Marcela Rahal, transmitido ao vivo sempre às 12h das terças e quintas-feiras, e hoje também trata das principais notícias do dia com o colunista Robson Bonin.

Você pode participar mandando sua pergunta em nossas redes sociais ou pelo chat.

A entrevista é transmitida simultaneamente no YouTube e na homepage da VEJA, e para os inscritos no canal da VEJA no WhatsApp.

