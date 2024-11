Colunistas de VEJA analisam futuro com Trump e derrota de Kamala nos EUA

O Ponto de Vista, programa de VEJA, desta quinta-feira, 7, analisa o impacto da vitória do republicano Donald Trump na política externa dos Estados Unidos e as consequências políticas e econômicas para o Brasil. O programa também vai abordar a derrota de Kamala Harris e a perspectiva do partido Democrata no país.

O Ponto de Vista de hoje será apresentado por Marcela Rahal e contará com a participação da colunista Vilma Gryzinski e de Ricardo Ferraz, enviado especial de VEJA aos Estados Unidos.

