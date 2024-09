Carol de Toni fala sobre PL que anistia condenados do 8/1

O programa Ponto de Vista, de VEJA, desta terça-feira, 10, entrevista a deputada federal e presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, Caroline de Toni (PL-SC), para falar sobre o PL 2858/22, conhecido como PL da Anistia, que foi pautado pela comissão para discussão na tarde desta terça.

Nos últimos dias, parlamentares bolsonaristas, incluindo o relator do projeto, deputado Rodrigo Valadares (União-SE), sinalizaram que pretendem condicionar seu apoio a qualquer candidato à sucessão na presidência da Câmara ao compromisso com a tramitação do projeto de anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro.

No sábado, 7, em manifestação em São Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro endossou o pedido de anistia aos presos de 8 de Janeiro, cobrou o impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes e criticou o bloqueio da rede social X no Brasil.

Sobre o programa

O Ponto de Vista é apresentado por Marcela Rahal, transmitido ao vivo às 12h, e também trata das principais notícias do dia.

