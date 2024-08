Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela chancelou a contestada reeleição do presidente Nicolás Maduro. O órgão, ligado ao regime chavista, não divulgou as atas que comprovariam o resultado das eleições. A disputa municipal em São Paulo vem ganhando novos capítulos. Nesta manhã, o ex-presidente Bolsonaro e o candidato do PRTB, Pablo Marçal, trocaram farpas nas redes sociais. Acompanhe o Giro VEJA.