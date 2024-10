Caiado fala sobre vitórias contra Bolsonaro e futuro da direita no país

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O programa Ponto de Vista, de VEJA, desta terça-feira, 29, entrevista o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), para falar sobre o resultado das eleições municipais. A edição terá início às 12h.

Caiado, após vitórias de candidatos com seu apoio em Goiás, ante os apoiados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), disse que o “país cansou do jeito como Bolsonaro faz política” e que ninguém aguenta “falsos dilemas ideológicos”. O governador é considerado um dos potenciais candidatos à presidência da República em 2026, como um representante da direita.

Bolsonaro apoiou o candidato derrotado à prefeitura de Goiânia, Fred Rodrigues (PL), e chegou a passar o dia do segundo turno na capital goiana. Caiado, por sua vez, apoiou o vencedor Sandro Mabel (União Brasil). Em Aparecida de Goiânia, segunda maior cidade do estado, o ex-presidente apoiou o derrotado Professor Alcides (PL), enquanto o governador apadrinhou o vencedor Leandro Vilela (MDB).

