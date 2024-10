Caiado critica PL, Lira lança candidato à Câmara e trava pauta da anistia

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou, nesta terça-feira, apoio oficial ao deputado Hugo Motta, líder do Republicanos, como seu candidato na disputa pela presidência da Casa, no ano que vem. Lira afirmou que Motta é o nome com mais condições políticas de construir convergências no Parlamento. Após o anúncio, o parlamentar disse que tem a confiança de que terá o apoio tanto do PT quanto do PL. Os partidos têm as duas maiores bancadas da Casa, com 68 e 92 parlamentares, respectivamente. Elmar Nascimento, do União Brasil, e Antonio Brito, do PSD, se articulam para lançar uma candidatura que faça a oposição ao nome de Lira.

Ao mesmo tempo, o presidente da Câmara anunciou uma comissão especial para analisar o PL da Anistia para os condenados do 8 de janeiro. O projeto seria votado hoje na Comissão de Constituição e Justiça e seguiria direto para o plenário, mas agora volta à estaca zero. A pauta gera polêmica entre governo e oposição e isso poderia gerar ainda mais desgaste para o candidato de Lira.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, diz não ter entendido o motivo do PL ter lançado candidato em Goiânia para enfrentar o prefeito eleito Sandro Mabel, apoiado por ele. Em entrevista ao Ponto de Vista, de Veja, Caiado disse que foi um gesto deselegante por parte do ex-presidente ir a Goiânia fazer campanha para Fred Rodrigues. O governador ainda afirmou que o PL achou que o número elegeria todo mundo e que o partido não se preocupa com currículo da pessoa, com as qualificações mínimas para poder governar uma cidade, uma capital. O então aliado de Bolsonaro, que será candidato pelo União Brasil à presidência em 2026, ressaltou ainda que o Brasil cansou desse tipo de política.