Brasileiros em meio a guerra no Líbano e Lula cancela agenda com Boulos

O avião da Força Aérea Brasileira que vai repatriar brasileiros no Líbano pousou na manhã desta quarta-feira, 2, em Lisboa, Portugal. A aeronave ficará disponível aguardando liberação para seguir viagem até o Líbano. A previsão é que 220 brasileiros sejam resgatados do país que vive uma onda de violência com Israel. Cerca de 3 mil pessoas que vivem lá solicitaram repatriação ao governo federal.

Nesta manhã, oito soldados israelenses morreram em confrontos por terra com o grupo extremista Hezbollah, no sul do Líbano. Em reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU, o embaixador de Israel na Organização, Danny Danon, disse que a resposta ao ataque com mísseis do Irã, financiador do grupo, será precisa e dolorosa. Na terça-feira, Teerã lançou uma série de mísseis balísticos contra Israel, poucas horas depois de Tel Aviv começar uma incursão terrestre no Líbano. Ainda hoje, o governo de Israel declarou o secretário-geral da ONU, Antonio Guterrez, como “persona non grata” e o proibiu de entrar no país por não ter condenado o ataque do Irã.

O presidente Lula cancelou a participação na live que faria nesta quarta-feira com o candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, após enfrentar problemas no voo de volta do México. Essa é a segunda vez que o petista cancela uma agenda com o deputado federal e isso tem gerado um clima de tensão na campanha. Ainda está mantida a participação de Lula em uma caminhada no próximo sábado, último ato antes do primeiro turno. Pesquisas de intenção de voto têm indicado que a disputa entre ele, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e o coach Pablo Marçal, do PRTB, será bem apertada. Acompanhe o Giro VEJA.