Bolsonaro grava vídeo em apoio a Trump e diz estar inelegível sem crime

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 4, que o pacote de corte de gastos está “adiantado” do ponto de vista técnico e que o anúncio deve sair ainda nesta semana. O ministro se reuniu com Lula nesta segunda-feira e disse que o presidente passou o final de semana trabalhando no assunto. Haddad não quis adiantar quais serão as medidas, mas disse que estão na reta final. O titular da Fazenda cancelou a viagem que faria a Europa a pedido de Lula para a conclusão do pacote de corte de gastos, diante do nervosismo do mercado financeiro que teme que o governo federal não cumpra as metas fiscais dos próximos anos.

Nesta semana, o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne para decidir sobre a taxa básica de juros. A expectativa é de que a Selic suba mais 0,5%.

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, foi às redes sociais criticar o atual patamar dos juros e as medidas estudadas para corte de gastos públicos. Segundo a deputada, nada se fala dos “juros estratosféricos, que vem aumentando a dívida, do sistema tributário injusto e concentrador de rendas e das desonerações bilionárias”.

O ex-presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo em apoio ao candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. Na mensagem, Bolsonaro diz que Trump é “a certeza de um mundo melhor”. O ex-presidente ainda se apresentou como um líder brasileiro que está “inelegível sem ter cometido um crime sequer. Estamos juntos, disse o capitão nas redes sociais”.

Na última sexta-feira, o presidente Lula declarou apoio a atual vice e candidata democrata à Presidência, Kamala Harris. Para Lula, a vitória de Kamala é importante para fortalecer a democracia. Ela e o ex-presidente Donald Trump estão empatados com 48% das intenções de voto. A eleição americana ocorre nesta terça-feira. Segundo a plataforma de pesquisas do jornal The Washington Post, há um empate técnico entre os candidatos desde o dia 26 de outubro, com oscilação máxima de um ponto percentual. Acompanhe o Giro Veja.