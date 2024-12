Barroso obriga câmeras corporais na PM e Dino irrita o Congresso

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, determinou nesta segunda-feira, 9, a obrigatoriedade do uso de câmaras corporais com gravação ininterrupta pelos policiais militares do estado de São Paulo. O ministro tomou a decisão após um pedido feito pela Defensoria Pública estadual para obrigar o uso do equipamento. Barroso citou os recentes casos de abuso de violência cometidos pela PM em SP. Mortes decorrentes de intervenções policiais no estado cresceram 46% nos 11 primeiros meses do ano, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Em outra decisão do Supremo desta segunda, o ministro Flávio Dino rejeitou um recurso da Advocacia-Geral da União do governo federal que pedia mudanças na decisão do tribunal sobre as emendas parlamentares. Na decisão, Dino diz que “não há o que reconsiderar” da decisão do plenário do Supremo. O Congresso ficou irritado com as regras mais rígidas para a liberação de emendas e tem dificultado o andamento do pacote de corte de gastos que precisa ser aprovado ainda neste ano. O governo federal atua agora para amenizar essa situação.

O governo federal decidiu evacuar a embaixada do Brasil na Síria depois da queda do ditador Bashar Al-Assad. O embaixador André Luiz Azevedo dos Santos já está em Beirute, junto com os funcionários da embaixada. O país enfrenta uma grave crise provocada após rebeldes, liderados por radicais islâmicos, tomarem o poder do regime ditatorial que comanda o país há mais de 50 anos. O Itamaraty também recomendou para que os brasileiros deixem o país. Acompanhe o Giro VEJA.

Publicidade