Um avião de médio porte com 62 pessoas caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 9. Segundo a Policia Militar, ainda não há informações de sobreviventes. As buscas continuam no local. Aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo. Saiba mais no Giro Veja.