Ausências de Nunes, Boulos e Datena reforçam candidatura de Marçal

Temendo um crescimento ainda maior nas pesquisas do candidato do PRTB, Pablo Marçal, as campanhas de Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e José Luiz Datena (PSDB) resolveram adotar uma estratégia, no mínimo, curiosa. Formar uma espécie de conluio para faltar ao debate promovido por Veja com os candidatos à prefeitura de São Paulo, nesta segunda-feira, 19.

Não só Marçal, mas as candidatas Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo) deitaram e rolaram com os “fujões”, teve até placa na entrada exibida pela amiga do ex-ministro Paulo Guedes. A deputada federal também disse que a postura dos candidatos era um “vexame” e “lastimável”.

Além da falta de comprometimento com seus eleitores, a atitude pode ser um tiro pela culatra. Marçal, que já vinha crescendo nas pesquisas desde os debates da Band e Estadão pela sua comunicação agressiva, mas que tem feito sucesso entre eleitores nas redes sociais, teve mais uma oportunidade de faturar em cima daqueles que desistiram do debate.

Em determinado momento, o ex-coach afirmou que o prefeito odeia o ex-presidente, mas “que teve que engolir ele porque eu entrei no jogo para forçar você a ter um vice que não queria, e agora você está perdido”, provocou.

Pesquisas internas dos partidos já mostravam, na semana passada, números surpreendentes do candidato do PRTB, empatado tecnicamente com Boulos e Nunes. A estratégia foi recuar e testar a ausência num debate. Um caminho simples e efetivo poderia ser confrontar Marçal com informação e questionamento sobre suas propostas, como fez Tabata, citando a ideia da construção de um teleférico em São Paulo.

Ao contrário de seus adversários, Tabata vem crescendo do ponto de vista de conteúdo nos debates. Tem estudado seus oponentes, os confrontado e mostrado conhecimento da cidade. Não deixa de responder perguntas, como fez várias vezes Marçal. Por isso, o caminho talvez seja desconstruir um personagem que mal fala de suas propostas.

A estratégia de ignorar parece ser um caminho ainda mais arriscado e que dá cada vez mais espaço para seus vídeos polêmicos viralizarem.