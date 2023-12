As três surpresas que fizeram Nunes entrar em alerta

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O prefeito de São Paulo, que estava em Dallas, nos Estados Unidos, para fechar um contrato para a capital sediar uma partida da NFL, foi pego de “surpresa”, segundo um aliado, quando soube de duas notícias. Primeiro, soube que sua secretária de relações internacionais, Marta Suplicy, conversou com o presidente Lula nesta quarta-feira, 13, sobre a possibilidade dela ser vice do deputado Guilherme Boulos na chapa para à prefeitura. Oficialmente, Ricardo Nunes disse não acreditar nessa possibilidade.

Um dia depois, nesta quinta-feira, 14, recebeu a notícia de que o governador Tarcísio de Freitas deve anunciar o aumento das passagens, segundo a TV Globo, da tarifa dos trens, metrô e ônibus para R$ 5, a partir de janeiro do ano que vem.

O governo estadual sempre fez anúncios do tipo em conjunto com a prefeitura, até quando eram gestões comandadas por PSDB e PT.

E, pra completar o pacote, um fato que, talvez não tenha sido uma grande surpresa, mas que foi ruim pra campanha de Nunes, foi o apoio declarado que Bolsonaro fez à candidatura do deputado federal Ricardo Salles à prefeitura de São Paulo, na terça-feira, 12. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, no entanto, disse à coluna que a questão ainda não está fechada.

O prefeito chegou de viagem nesta quinta-feira e ainda quer se inteirar da situação para tomar qualquer tipo de atitude. Mas foram três bolas nas costas de quem, teoricamente, estão (ou estavam) com ele.

